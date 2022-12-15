Грин — о Махачеве: «Представьте, когда вам дают стероиды с 10 лет? В России допинг — это нормально»

Бывший соперник Ислама Махачева Бобби Грин в ходе медиадня к UFC Vegas 66 намекнул, что дагестанский боец употребляет допинг.

— Вы были впечатлены победой Ислама над Чарльзом Оливейрой?

— О, да-да. Он сделал свое дело. Сделал свое дело. Божечки... не знаю, стоит ли мне это делать... Но я такой правдивый. Я самый настоящий. Я как-то лазил в YouTube и нашел небольшое видео, где говорилось, что у Ислама были проблемы с препаратами. Но я что-то не видел, чтобы люди об этом говорили. И он рассказывал как-то, что, когда он впервые приехал... В его школе, где он тренировался, в России, там ему давали витамины. То есть они делают это еще с тех пор... Кто скажет, с каких пор... Когда только начали тренироваться. Представьте, когда вы кому-то даете стероиды с возраста 10 лет, 12, 13, 14, 15. Каким сильным вы будете!

Люди такие: «Он реально очень сильный». Сейчас в этой фразе слышится смысл. Есть два человека, с которыми я пересекался, не буду называть их имен... И глядя на них, я думал: «О, тут что-то интересненькое». Я и тренеру своему сказал: «Есть что-то интересненькое в Исламе. Я чувствовал это». Это просто был нечеловеческий [уровень]. Если я буду принимать препараты... Наши страны отличаются. Россию забанили за Олимпиады [допинг]. В их стране это нормально — принимать препараты. А у нас здесь из-за этого напряженка.

Там хотят, чтобы бойцы были сильнее, мужественнее. А у нас нет. Но представьте, если бы я принимал? Я бы убил всех. Интересно, почему все эти дагестанцы так часто выигрывают. Они были выведены для этого, там девятилетние могут тренироваться с медведем. Они были выкормлены, чтобы быть лучше нас. Извините, но это так. А мы у себя тут ссыкуны какие-то: «Это нельзя, это нельзя».