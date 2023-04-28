Гришин подерется с Линсом 3 июня на UFC on ESPN 45

38-летний российский полутяжеловес Максим Гришин (32-9) должен выйти на бой против 37-летнего бразильца Филиппе Линса (16-5) 3 июня на UFC on ESPN 45 в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Алекс Бехунин в Twitter.

Гришин не дрался с февраля 2022-го, когда победил единогласным решением судей Уильяма Найта (11-5). С тех пор три поединка россиянина отменялись по тем или иным причинам.

Линс идет на серии из двух побед. В прошлом бою он победил Овинса Сен-Прю (26-17) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 18 февраля на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США.