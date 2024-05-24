Грозин — о поединке с Оливейрой: «Настраиваюсь, что будет непросто»

Победитель Гран-при лиги «Наше дело» в весовой категории до 70 кг Александр Грозин поделился ожиданиями от поединка с Алексом Оливейрой.

«Этот бразилец очень высокий, габаритный и фактурный. Я увидел его только за три дня до боя. Он пьет по восемь литров воды, а бой будет проходить в 77 кг. Я уже в весе, а ему предстоит согнать и набрать много килограммов. При разнице в росте это будет по-любому тяжелый поединок. Настраиваюсь, что будет непросто», — цитирует Грозина MMA.Metaratings.ru.

Грозин проведет поединок против Оливейры 25 мая на турнире «Наше дело 83» в Сочи.

В последнем поединке на турнире «Нашего Дела» в Санкт-Петербурге 27-летний Грозин победил техническим нокаутом во втором раунде соотечественника Мири Садыгова.