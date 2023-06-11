Грозин поделился своими эмоциями от победы над Аугусто

Новоиспеченный чемпион Open FC в легком весе Александр Грозин поделился своими эмоциями от победы над бразильцем Андре Аугусто в главном карде Open FC 31, который проходил 11 июня в Шерегеше.

«Я провел за один месяц два боя. Для меня это была очень важная победа. Пояс ускользал от меня почти три года. Президент лиги Александр Гурьянов, затяните пояс потуже, я его никому не отдам!» — приводит слова Грозина MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 11 июня в Шерегеше прошел турнир Open FC 31, в главном карде которого Грозин одержал победу единогласным решением судей над Аугусто и завоевал вакантный пояс лиги в легком весе.

26-летний Грозин в декабре 2022 года в рамках турнира RCC 13 одержал победу над Ильей Ерастовым единогласным решением судей. На его счету 21 победа и четыре поражения.

30-летний Аугусто в апреле 2023 года на турнире Open Fighting Championship 29 победил Богдана Плутахина техническим нокаутом в третьем раунде. В его активе 14 побед, шесть поражений и одна ничья.