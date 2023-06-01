Гурам Кутателадзе назвал причину отмены боя с Джейми Малларки

31-летний грузинский боец Гурам Кутателадзе (12-3) заявил, что его поединок с австралийцем Джейми Малларки (16-5) 3 июня на UFC on ESPN 46 не состоится из-за проблем с визой.

«Я не снялся с боя, меня сняли из-за сложностей с визой. Я готов к бою с кем угодно. В данный момент идет работа над датой боя. (В ближайшие недели мы вернемся.) Прекратите спекуляции. Спасибо за понимание. Да благословит вас бог», — написал грузинский боец в соцсетях.

Кутателадзе в прошлом бою проиграл Дамиру Исмагулову (24-2) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27). Бой состоялся 18 июня 2022-го в Остине, США.