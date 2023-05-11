Двалишвили отказался драться с Умаром Нурмагомедовым: «Он не заслужил драться со мной»

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) сообщил, что не будет драться с 11-м номером рейтинга в легчайшем весе россиянином Умаром Нурмагомедовым (16-0).

«Если мне дадут Кори Сэндхэгена или Генри Сехудо, я не буду делать операцию, — сказал Двалишвили в эфире The MMA Hour. — Мне нравятся эти бои. Эти поединки привлекают меня. Эти парни на третьей и четвертой строчке рейтинга.

Мне не интересен бой с Умаром Нурмагомедовым, потому что он 11-й номер. Этот бой меня не волнует. Он не заслужил драться со мной. Я свой шанс заслужил, потому что я в компании больше пяти лет, у меня 11 боев, и каждый раз, когда мне звонили из UFC, я отвечал: «Да, да и еще раз да»".

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.