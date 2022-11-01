Мераб Двалишвили: «Сталин уничтожал людей, отправлял их в лагеря. Он позор Грузии»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился мнением об Иосифе Сталине.

«Мне лично не нравится Иосиф Сталин, — сказал Двалишвили в интервью «Спорт-Экспресс». — Я знаю, что он родился в Грузии, но я не думаю, что он был грузином. То, что он делал с людьми — он убивал их, был диктатором. Может быть, он и выиграл войну против фашистов, но он был диктатором и уничтожал людей, отправлял их в Сибирь [в лагеря]. Он убил столько людей, его политика убила столько людей... Мне он не нравится, грузинам он не нравится.

Только очень, очень небольшое количество людей любит его, и они завзятые коммунисты, не демократы. Я считаю, что все люди должны быть свободными, политика Иосифа Сталина была неправильной, он был плохим человеком, убивал людей. Я не люблю его, грузины не любят его. Мы не гордимся им, я не горжусь им. Пусть он и родился в Грузии, но я не горжусь им, это позор [что он сделал]. Он делал очень плохие дела, это позор, он убил много людей».

20 августа Двалишвили победил Жозе Альдо единогласным решением на UFC 278.