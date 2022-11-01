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Мераб Двалишвили: «Сталин уничтожал людей, отправлял их в лагеря. Он позор Грузии»

Грузинский боец UFC Двалишвили высказал свое мнение о Сталине
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился мнением об Иосифе Сталине.

«Мне лично не нравится Иосиф Сталин, — сказал Двалишвили в интервью «Спорт-Экспресс». — Я знаю, что он родился в Грузии, но я не думаю, что он был грузином. То, что он делал с людьми — он убивал их, был диктатором. Может быть, он и выиграл войну против фашистов, но он был диктатором и уничтожал людей, отправлял их в Сибирь [в лагеря]. Он убил столько людей, его политика убила столько людей... Мне он не нравится, грузинам он не нравится.

Только очень, очень небольшое количество людей любит его, и они завзятые коммунисты, не демократы. Я считаю, что все люди должны быть свободными, политика Иосифа Сталина была неправильной, он был плохим человеком, убивал людей. Я не люблю его, грузины не любят его. Мы не гордимся им, я не горжусь им. Пусть он и родился в Грузии, но я не горжусь им, это позор [что он сделал]. Он делал очень плохие дела, это позор, он убил много людей».

20 августа Двалишвили победил Жозе Альдо единогласным решением на UFC 278.

 
Мераб Двалишвили. Грузинский боец UFC ненавидит Сталина. «Он позор Грузии, мы не гордимся им!»

 

Мераб Двалишвили
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