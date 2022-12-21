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Сегодня, 21:40

Двалишвили — Петру Яну: «Дерись со мной, я всегда готов»

Грузинский боец Двалишвили вызвал на поединок Петра Яна
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили под публикацией Gorilla Fighting в соцсетях вызвал на поединок экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«Кто следующий для Петра Яна? Машина UFC завелась, и в медиапространство интегрируется персона Петра Яна. Но с кем боец Gorilla Fighting проведет бой?» — говорится в сообщении Gorilla Fighting.

«Дерись со мной, я всегда готов», — отреагировал Двалишвили.

На счету Двалишвили 15 побед и 4 поражения, у Яна — 16 побед и 4 поражения.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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