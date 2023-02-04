Губерниев о прощальном бое Емельяненко: «Мое отношение к Федору не изменится, даже если он проиграет»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между российским бойцом ММА Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 290. Этот поединок пройдет 5 февраля и станет последним в карьере для 46-летнего Последнего Императора (прозвище Емельяненко. — Прим. «СЭ»).

«Федор, насколько я знаю, очень ответственно готовится к бою с Бейдером. Буду наблюдать, болеть. Надеюсь, он победит. Очень сложная концовка карьеры. С огромной симпатией отношусь к Емельяненко. Это будет очень сложный поединок, непростой соперник. Надеюсь, что Федор и победит, и сохранит здоровье и продолжит, так или иначе, быть в орбите российского спорта. Обязательно ли уходить с победой, когда уже всем все доказал? Мое отношение к Федору не изменится, даже если он проиграет. Я не хочу об этом думать, это же спорт. Естественно, последнее запоминается. Как последний альбом у музыканта. Если это прощальный матч, то его нужно сыграть достойно. В данном случае это прощальный поединок. Выступить нужно максимально собрано и победить», — сказал Губерниев «СЭ».

Bellator 290 состоится в Инглвуде (США) на арене «Kia Forum». Следить за боем Емельяненко и Бейдера можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

На счету 39-летнего Бейдера в ММА — 30 побед, 7 поражений и один бой был признан несостоявшимся. Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.