Губерниев указал на двойные стандарты Запада в отношении российских спортсменов, комментируя победу Махачева в UFC

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в главном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Мы все за него очень рады. Классная победа. Он молодец. Главное, что победил. Здесь интересно другое. Обратите внимание, что в UFC и НХЛ наши выступают. Интересная тенденция. Америка захотела — наши выступают», — сказал Губерниев «СЭ».

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0). Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.