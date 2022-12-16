Гукасян рассказал, как Дацик сможет победить Шульского

Российский боксер Эдгар Гукасян поделился ожиданиями от боя между тяжеловесами Вячеславом Дациком и Павлом Шульским в соглавном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

По словам Гукасяна, Дацик выиграет бой, если навяжет драку. Боксер будет болеть за Рыжего Тарзана.

«Я пришел зрелище посмотреть. Если честно, я не любитель кулачных боев, я больше за классический бокс. Я пришел больше посмотреть на бой Тимура Мусаева и Дацика с Шульским. Очень интересный, конкурентный бой», — приводит слова Гукасяна РЕН ТВ.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния Дацика и Шульского. Их поединок пройдет по правилам бокса. В прямом эфире видеотрансляцию боя Дацик — Шульский покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».