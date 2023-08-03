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Сегодня, 21:00

Гукасян уверен в победе над Ядуллаевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал о подготовке к бою против Фарида Ядуллаева на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Он будет свою линию гнуть, но, мне кажется, опыта мне хватит. Я разбирал и не таких. Повторюсь, нет никакой недооценки, но я собираюсь уверенно выходить и победу забирать. Фара, готовься! Такого в жизни испытания у тебя еще не было! Главное — без травм», — приводит слова Гукасяна РЕН ТВ.

Гукасян и Ядуллаев сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа. Главным событием вечера станет поединок Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.

Источник: РЕН ТВ
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