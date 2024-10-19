Гулобов победил Подковальникова в главном бою Open FC 47

Временный чемпион лиги Open FC в полулегком весе Мухибшо Гулобов единогласным решением судей победил Никиту Подковальникова. Бойцы возглавили турнир Open FC 47, который проходил 18 октября в Санкт-Петербурге.

Теперь на счету Гулобова 8 побед и 2 поражения, у Подковальникова — 12 побед и 6 поражений.

Также на этом турнире завершился Гран-при за один день в среднем весе. В полуфинальных противостояниях турнира-четверки Алманбет Жаныбеков удушающим приемом победил Сергея Брютова, а Арсений Кондрашин по итогам экстра-раунда выиграл у Сергея Курбатова. Жаныбеков и Кондрашин должны были выявить сильнейшего в этот же вечер, но врачи сняли Арсения с боя из-за ухудшения состояния здоровья бойца.

Временным чемпионом Гран-при за один день стал Жаныбеков, а его бой с Кондрашиным теперь состоится 7 декабря на турнире Open FC 49 в Тольятти.