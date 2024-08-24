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Сегодня, 16:41

Гулян: «Вартанян навязал свою работу, как обычно. Но нельзя сказать, что Грозин посыпался»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян прокомментировал победу Эдуарда Вартаняна над Александром Грозиным на турнире «Наше Дело 85».

«Я бы мог говорить про разные уровни, если бы видел грубые ошибки Эдуарда, которыми не пользовался Александр. Единственное, почему Грозин уступил — это опыт и навязывание своей тактики и техники Эдуардом. Знаю, что план Александра был совсем другой. Он сам планировал оказывать давление и задавать темп. Но Вартанян навязал свою работу, как и обычно. Но нельзя сказать, что Грозин посыпался. Он уверенно вставал и разрывал захваты. До последнего искал момент нанести Эдуарду поражение», — цитирует Гуляна MMA.Metaratings.ru.

23 августа Вартанян победил Грозина в главном поединке турнира «Наше Дело 85». Бой прошел в полусреднем весе и завершился победой Вартаняна единогласным решением судей.

Источник: Metaratings.ru.
Эдуард Вартанян
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