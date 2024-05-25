Гулян: «У «Нашего Дела» есть возможность подписать Мусаси»

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян оценил шансы на подписание бывшего чемпиона Bellator Гегарда Мусаси.

«У нас очень много общих знакомых с Мусаси. Есть возможность подписать. Но непонятна сумма гонорара. Мусаси — легендарный спортсмен. Он ушел из UFC, когда лига не смогла отвечать его запросам. Сейчас PFL. Уже есть история с RCC. Мы в любом случае работу проведем. Запросим, какую сумму хочет Гегард Мусаси. Если мы сможем найти спонсорский интерес, тогда организуем ему бой. Все будет упираться в то, насколько для нас это будет рентабельно», — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.

Мусаси провел последний поединок в мае 2023 года в рамках турнира Bellator 296, проиграв Фабиану Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету 49 побед, девять поражений и две ничьи.