Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 13:18

Гулян: «У «Нашего Дела» есть возможность подписать Мусаси»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян оценил шансы на подписание бывшего чемпиона Bellator Гегарда Мусаси.

«У нас очень много общих знакомых с Мусаси. Есть возможность подписать. Но непонятна сумма гонорара. Мусаси — легендарный спортсмен. Он ушел из UFC, когда лига не смогла отвечать его запросам. Сейчас PFL. Уже есть история с RCC. Мы в любом случае работу проведем. Запросим, какую сумму хочет Гегард Мусаси. Если мы сможем найти спонсорский интерес, тогда организуем ему бой. Все будет упираться в то, насколько для нас это будет рентабельно», — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.

Мусаси провел последний поединок в мае 2023 года в рамках турнира Bellator 296, проиграв Фабиану Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету 49 побед, девять поражений и две ничьи.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gulyan-u-nashego-dela-est-vozmozhnost-podpisat-musasi-366380/
Гегард Мусаси
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чемпионат России по ММА пройдет в Нижнем Новгороде