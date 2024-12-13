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Сегодня, 16:48

Гулян заявил, что в лиге «Наше Дело» готовы предоставить Немкову реванш с Ибрагимовым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян отреагировал на итоги боя в титульном поединке Виктора Немкова и Хадиса Ибрагимова.

«Бой был конкурентным, продлился все пять раундов, и раздельным решением судей победу одержал Хадис Ибрагимов. Команда Виктора Немкова подала апелляцию, но, по нашему регламенту, апелляции на решение судей не принимаются. Что мы можем сделать со стороны лиги? Мы можем привлечь независимую судейскую бригаду, чтобы получить более широкое понимание по данному бою и по правильности принятия решений, чтобы понимать, стоит ли нам продолжать работать с этой судейской бригадой.

Еще раз подчеркну, что в конкурентных боях всегда будут недовольные решением. Уверен, что, если бы судьи отдали победу Виктору Немкову, мы бы услышали не меньше возмущения со стороны команды Хадиса Ибрагимова и его лично. Также мы со стороны организации можем предоставить бойцам реванш, чтобы они выяснили, кто является лучшим, и сняли все вопросы по этому поединку», — цитирует Гуляна Vprognoze.ru.

Ибрагимов раздельным решением судей победил Немкова 6 ноября и завоевал чемпионский титул в тяжелом весе. Бой был главным событием турнира «Наше дело 86» в Санкт-Петербурге.

Источник: Vprognoze.ru
Хадис Ибрагимов
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