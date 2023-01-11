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Сегодня, 14:54

Гуннар Нельсон подерется с Дэниэлем Родригесом 18 марта на UFC 286

Давид Хачатрян
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34-летний исландский полусредневес Гуннар Нельсон (18-5) встретится с 36-летним американцем Дэниэлем Родригесом (17-3) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания, сообщает журналист Марсель Дорфф в Twitter.

Нельсон прошлый бой выиграл у Такаши Сато (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 марта 2022-го на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Родригес прервал серию из 4 побед, проиграв Нилу Магни (27-9) сабмишном в третьем раунде. Бой прошел 5 ноября 2022-го на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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