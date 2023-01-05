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Сегодня, 09:29

Гурам Кутателадзе снялся с боя на UFC 283 в Рио-де-Жанейро

Давид Хачатрян
Гурам Кутателадзе.
Фото Global Look Press
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30-летний грузинский легковес Гурам Кутателадзе (12-3) не сможет подраться с 27-летним бразильцем Тиаго Мойзесом (16-6) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Причина снятия с турнира не сообщается. Об этом сообщил журналист Джеймс Линч.

«Посмотрим, найдут ли Мойзесу замену. Очевидно, что бразилец хочет выступить на турнире. На мой взгляд, лучше перенести бой», — приводит слова Линча Sportskeeda.

Кутателадзе в прошлом бою проиграл Дамиру Исмагулову (24-2) раздельным решением судей 18 июня на UFC on ESPN 37 в Лас-Вегасе, США.

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