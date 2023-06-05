Гурьянов обвинил в очернении MMA организаторов Открытого Кубка в Белогорске, где скончался 16-летний подросток

Президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов отреагировал на смерть 16-летнего подростка Богдана Пушкарева от полученного удара во время поединка на Открытом Кубке по смешанным единоборствам в Белогорске.

«Произошедшее в Белогорске — это ужасно. Выражаю соболезнования семье погибшего мальчика. Сейчас будут сотни проверок, выяснений обстоятельств, но речь о том, что ребенка не вернуть. Я хочу обратиться ко всем организаторам соревнований не только как президент Федерации ММА Самарской области, но как и отец двух детей. Давайте думать о том, что мы делаем и как мы это делаем. Безопасность в таком виде спорта — превыше всего. Я огорчен тем, что это произошло. Жаль, что из-за таких людей, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, наш вид спорта становится «темнее» в глаза простых людей и родителей, которые воспитывают своих детей», — цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Турнир прошел 4 июня. Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.