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Гурьянов: «Победит или тоннажность ударов Штыркова, или скорость Немкова»

Алина Савинова
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Президент OPEN FC Александр Гурьянов высказался о предстоящем противостоянии Виктора Немкова с Иваном Штырковым.

«Бой Штыркова и Немкова — это крутая вывеска. Она интересна будет и с точки зрения медиа, потому что Виктор представляет команду Федора Емельяненко и всегда работает вместе с именитым братом — чемпионом Bellator Вадимом Немковым, а во вторых, у Штыркова сейчас сумасшедший подъем в карьере. У Немкова хорошая ударная техника, может побороться, и есть ощущение, что он будет чуть быстрее Ивана на руках. Не думаю, что мы увидим решение судей: победит или тоннажность ударов Штыркова, или скорость Немкова!» — цитирует Гурьянова Metaratings.ru.

Поединок между Немковым и Штырковым пройдет 13 мая в Екатеринбурге на турнире RCC. На счету 36-летнего Немкова 32 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 34-летнего Штыркова 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/guryanov-u-viktora-nemkova-est-khoroshie-shansy-pobedit-shtyrkova-v-skorosti-u-nego-budet-preimushestvo-240347/
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