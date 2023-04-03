Гурьянов: «Победит или тоннажность ударов Штыркова, или скорость Немкова»

Президент OPEN FC Александр Гурьянов высказался о предстоящем противостоянии Виктора Немкова с Иваном Штырковым.

«Бой Штыркова и Немкова — это крутая вывеска. Она интересна будет и с точки зрения медиа, потому что Виктор представляет команду Федора Емельяненко и всегда работает вместе с именитым братом — чемпионом Bellator Вадимом Немковым, а во вторых, у Штыркова сейчас сумасшедший подъем в карьере. У Немкова хорошая ударная техника, может побороться, и есть ощущение, что он будет чуть быстрее Ивана на руках. Не думаю, что мы увидим решение судей: победит или тоннажность ударов Штыркова, или скорость Немкова!» — цитирует Гурьянова Metaratings.ru.

Поединок между Немковым и Штырковым пройдет 13 мая в Екатеринбурге на турнире RCC. На счету 36-летнего Немкова 32 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один бой с его участием завершился вничью. В активе 34-летнего Штыркова 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.