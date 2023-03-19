Гурьянов: «Мокаев забрал миллион нервных клеток во время страшной попытки болевого от Фильо»

Президент OPEN FC Александр Гурьянов отреагировал на победу Мухаммада Мокаева в поединке против Джафэла Фильо на турнире UFC 286.

«Мокаев — символ для сотни тысяч любителей ММА. И под любителями я имею ввиду тех, кто выступает в любительском уровне. Вы его биографию знаете, поэтому для всех он является неким примером идеальной карьеры. Когда мы увидели эту страшную попытку болевого от Фильо, в голове стали пролетать мысли о том, что добрая сказка про Мухаммеда закончилась. Единица в поражениях значит слишком много, тем более в наше время. Но видимо у этих сказок есть свои интересные главы. Мокаев забрал миллион нервных клеток в эти секунды, но после еще раз показал тот самый дух, который ему достался от предков. Сказочная история продолжается. У этого парня большое будущее!» — приводит Sport24 слова Гурьянова.

Мокаев одержал досрочную победу над Фильо благодаря удушающему приему в третьем раунде. Эта победа стала для британца 10-й подряд в ММА.