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Сегодня, 09:53

Гурьянов прокомментировал поражение Абубакара Нурмагомедова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов прокомментировал поражение россиянина Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC on ESPN 46, который прошел 4 июня в Лас-Вегасе (США).

«Хороший бой. Абубакар Нурмагомедов — один из тех бойцов, которому все дается только благодаря усиленной работе. У него не бывает таких «решений», как у Умара или Усмана. Для меня каждый элемент в борьбе или стойке — это кропотливая работа. Наверное, сейчас все сбегутся и скажут, что Хабиб подписал братьев в UFC и, благодаря поражениям, все встает на свои места. Но кто сказал, что если у тебя фамилия Нурмагомедов ты должен идти без поражений? Откуда это правило в голове у людей? Абубакар еще заберет свое, вернется на победную серию. Их команда переживает сейчас трудное время, Хабиба нет рядом во время боя. А это играет огромную роль ментально прежде всего. Хабиб — не просто брат или тренер. Это залог ментальной победы. Поэтому нужно работать над этим направлением чуть усерднее. Но уверен, что без Хабиба ребятам очень трудно», — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Абубакар Нурмагомедов потерпел поражение раздельным решением судей в поединке против бразильца Элизеу дос Сантосам. На счету россиянина в ММА 17 побед, четыре поражения и одна ничья. Его рекорд в UFC: две победы и два поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/guryanov-o-porazhenii-abubakara-nurmagomedova-v-ufc-bez-khabiba-trudno-on-zalog-mentalnoi-pobedy-256214/
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