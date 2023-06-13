Гурьянов уверен, что Железнякова покажет серьезные результаты в UFC

Президент OPEN FC Александр Гурьянов отреагировал на новость о том, что бывшая чемпионка лиги в легчайшем весе Дарья Железнякова подписала контракт с UFC.

«Для нас это большая новость. Дарья Железнякова является чемпионкой OPEN FC. Она вторая девушка из нашей лиги после Виктории Дудаковой, которая была подписана в UFC. Мы гордимся тем, что наша организация развивает женские ММА. Скоро мы проведем Гран-при, по итогам которого подпишем еще одну девушку в лучшую лигу мира. Дарья хорошо себя проявила во французской лиге Ares. Уверен, что она покажет серьезные результаты и в UFC», — цитирует Гурьянова Metaratings.ru.

Последний поединок Железнякова провела в апреле этого года на турнире Ares FC 14. В этом бою она техническим нокаутом в первом раунде одержала победу над Мари Луизи.