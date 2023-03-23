Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать лигу Eagle FC

Сегодня, 10:18
Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует продавать лигу по ММА.
«Нужен серьезный партнер с серьезными деньгами, — сказал Завуров. — Лига не закрыта, будем думать, что делать. Если бы была закрыта, мы бы объявили, зачем кого-то держать? Мы не продаем. Мы не выставлены на продажу. Пока на плаву», — приводит слова Завурова ТАСС.
Нурмагомедов приобрел организацию Eagle FC в 2020 году. В том же году он завершил карьеру бойца в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Также Нурмагомедов владеет футбольным агентством.