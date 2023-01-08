Брат Хабиба разъяснил: Нурмагомедов ограничит работу с командой, но не уйдет из ММА совсем

Хабиб Нурмагомедов ограничит работу с командой, но не покинет индустрию ММА полностью, рассказал в интервью «СЭ» его троюродный брат, президент Eagle FC Шамиль Завуров.

«Как всегда СМИ все раздувают. Я сам же читаю каждый день, друзья звонят, спрашивают: «Хабиб что, полностью завязал с индустрией? Как там Eagle FC?» Знаешь, столько вопросов. Я понимал, что рано или поздно к этому придет. Просто Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора. С ребятами ездил на их соревнования. У нас же команда большая: то Ислам готовится, то Усман, то Умар, то Тагир, то Зуба. У ребят постоянные тренировки.

И он посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома. Остальное время у него были разъезды, поездки, соревнования, подготовка. У каждого первый этап подготовки, второй этап, сборы. Они же не один-два дня. Месяц, две недели, три недели с ними ездит. И он подумал, сел, и, чтобы ребята не обижались… Ну, ребята, все уже состоявшиеся спортсмены, добились больших результатов. Главное, ребята чтобы не обижались. С одним поедет, со вторым не поедет. Он говорит: «Я не смогу с вами ездить, как раньше это делал. Сборы, подготовка…» Вот так аккуратно им объяснил, что у него есть семья, что надо уделять время семье. Поэтому ничего такого не было.

Я думаю, что никто так не выдержал бы вот эти поездки, перелеты. Поэтому он объяснил ребятам. Есть команда, ничего не изменилось, друг другу будем помогать, поддерживать. Просто Хабиб перестанет постоянно ездить с ними, все время находиться рядом. Чуть-чуть больше времени будет уделять семье. Там, ты сам понимаешь, сразу раздули: «Все, ушел». Куда он уйдет? У него своя школа здесь, откроется база в горах. Братишки, племянники, все братья выступают. Все равно вот так уйти, завязать – просто невозможно, я думаю», – сказал Завуров «СЭ».

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года по 2020-й, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.