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Сегодня, 09:32

Хабиб получил награду за жизненные достижения в Абу-Даби

Давид Хачатрян
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Зураб Джавахадзе/ «Известия»
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) получил награду за жизненные достижения от телеканала Sky News Arabia, сообщает Kitakini News.

«Я не знаю, ребята, зачем вы вручили мне это, потому что я просто бью людей, — приводит слова Нурмагомедова издание. — Почему вы вручаете мне эту награду? Здесь так много великих спортсменов.
Я хочу сказать большое спасибо Абу-Даби, я очень люблю этого город, с ним у меня связаны лучшие воспоминания в профессиональной карьере, потому что здесь, в 2019 году, мой отец впервые сопровождал меня в моей карьере в UFC. Все это время я дрался в США. Когда UFC впервые приехали в Абу-Даби, они поставили меня в главное событие. Поэтому отец мог быть в моем углу, ведь США не давали ему визу».

Хабиб Нурмагомедов на церемонии в Абу-Даби.
Фото Соцсети

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.?

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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