Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какую важную роль в его успехе сыграл дневной сон.

«Люди спрашивают у меня: «О, как ты достиг такого уровня борьбы, грэпплинга, функционалки?». Потому что каждый день я боролся 1 час без остановки. Час без остановки, представляете? — сказал Хабиб на YouTube-канале «Wahed». — С новыми, новыми, новыми соперниками целый час. И когда этот час закончился, ты идешь делать какие-то упражнения, лапы, груша, работаешь с тренером.

И между тренировками — восстановление. Что такое восстановление? Многие люди не понимают. Они думают, что это массаж, биодобавки. Для меня, восстановление — это сон. Самая важная вещь. Между тренировками 2-3 часа. Всю мою жизнь я спал в дневное время. С 11.00 до 13.00, или с 12.00 до 14.00, или с 14.00 до 16.00.

Ты должен спать между тренировками. Некоторые бойцы утром тренируются, идут на работу, потому что большинство людей вынуждены зарабатывать, а потом [тренируются вечером]. Это 50 на 50, нет фокуса. Если хочешь зарабатывать — иди на работу. Но если хочешь пожертвовать своей жизнью ради дела — ты не можешь ходить на работу. Ты должен спать между тренировками, чтобы на вечерней быть свежим » .