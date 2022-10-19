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Хабиб — о важности дневного сна: «Я всегда спал по два часа днем. Лучшее восстановление»

Хабиб рассказал, какую важную роль в его успехе сыграл дневной сон
Никита Горшенин
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какую важную роль в его успехе сыграл дневной сон.

«Люди спрашивают у меня: «О, как ты достиг такого уровня борьбы, грэпплинга, функционалки?». Потому что каждый день я боролся 1 час без остановки. Час без остановки, представляете? — сказал Хабиб на YouTube-канале «Wahed». — С новыми, новыми, новыми соперниками целый час. И когда этот час закончился, ты идешь делать какие-то упражнения, лапы, груша, работаешь с тренером.

И между тренировками — восстановление. Что такое восстановление? Многие люди не понимают. Они думают, что это массаж, биодобавки. Для меня, восстановление — это сон. Самая важная вещь. Между тренировками 2-3 часа. Всю мою жизнь я спал в дневное время. С 11.00 до 13.00, или с 12.00 до 14.00, или с 14.00 до 16.00.

Ты должен спать между тренировками. Некоторые бойцы утром тренируются, идут на работу, потому что большинство людей вынуждены зарабатывать, а потом [тренируются вечером]. Это 50 на 50, нет фокуса. Если хочешь зарабатывать — иди на работу. Но если хочешь пожертвовать своей жизнью ради дела — ты не можешь ходить на работу. Ты должен спать между тренировками, чтобы на вечерней быть свежим».

Хабиб завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254.

 
Хабиб Нурмагомедов. Недоволен, что хранит деньги в банке США, четыре часа в день в вотсап, любовь к айфону. Интервью Хабиба

 

Хабиб Нурмагомедов
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