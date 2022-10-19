Хабиб: «Без соцсетей сейчас тяжело. Каждый день я провожу в вотсап четыре часа»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько часов в день проводит в соцсетях и мессенджерах.

«Мы вынуждены жить с социальными сетями, — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Wahed». — Без социальных сетей сейчас очень тяжело. Мне очень тяжело обходиться без них. Инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — может быть, я провожу там час в день. Минимум. Вотсап — точно четыре-пять часов в день. Может быть, четыре часа.

И при этом тебе нужно спать, тренироваться, вести машину, проводить время с семьей, заниматься бизнесом. И на все это у тебя 24 часа. Поэтому тебе нужен распорядок. У меня есть распорядок, до конца этого года у меня расписан каждый день. Октябрь, ноябрь, декабрь — я знаю, где я буду каждый день.

Конечно, только Аллах знает, что будет завтра, но у меня есть уже билеты, планы, все. Иногда я лечу в мое село, отключаю телефон, провожу там три-пять дней, неделю — и все. Тебе нужно выбираться. Мир сейчас стал очень маленьким, все знают всех».