Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:35

Хабиб: «Без соцсетей сейчас тяжело. Каждый день я провожу в вотсап четыре часа»

Хабиб рассказал, сколько часов в день проводит в соцсетях
Никита Горшенин
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько часов в день проводит в соцсетях и мессенджерах.

«Мы вынуждены жить с социальными сетями, — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Wahed». — Без социальных сетей сейчас очень тяжело. Мне очень тяжело обходиться без них. Инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — может быть, я провожу там час в день. Минимум. Вотсап — точно четыре-пять часов в день. Может быть, четыре часа.

И при этом тебе нужно спать, тренироваться, вести машину, проводить время с семьей, заниматься бизнесом. И на все это у тебя 24 часа. Поэтому тебе нужен распорядок. У меня есть распорядок, до конца этого года у меня расписан каждый день. Октябрь, ноябрь, декабрь — я знаю, где я буду каждый день.

Конечно, только Аллах знает, что будет завтра, но у меня есть уже билеты, планы, все. Иногда я лечу в мое село, отключаю телефон, провожу там три-пять дней, неделю — и все. Тебе нужно выбираться. Мир сейчас стал очень маленьким, все знают всех».

Хабиб завершил карьеру бойца 24 октября 2020 года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254.

 
Хабиб Нурмагомедов. Недоволен, что хранит деньги в банке США, четыре часа в день в вотсап, любовь к айфону. Интервью Хабиба

 

Хабиб Нурмагомедов
2
Читайте также
Европа давит на НХЛ: Россия останется без Кубка мира?
Бах призвал Запад отказаться от бойкотов. Шри-Ланка выступила за снятие санкций с России
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хабиб — о важности дневного сна: «Я всегда спал по два часа днем. Лучшее восстановление»