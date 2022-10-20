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Сегодня, 10:38

Хабиб: «Ничто и никогда не заставит меня возобновить карьеру»

Давид Хачатрян
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) подтвердил, что не собирается возвращаться в бои.

«Честно, нет [я не скучаю по боям], — сказал Нурмагомедов в подкасте Muslim Money Guys. — Когда я начинаю скучать по выступлениям, то иду в спортзал и борюсь, тренируюсь. Я трачу энергию. Нравится ли мне идея вернуться [в бои]? Зайти в клетку? Нет, я не скучаю по этому.
Всю жизнь это было в моих руках, но никогда — в сердце. Конечно, мне это нравилось, потому что ты должен любить то, чем занимаешься. Я был большим поклонником спорта, потому что моей целью было желание стать лучшим, стать чемпионом. Но когда я завершил карьеру, все было кончено.
Ничто [не заставит меня вернуться]. Никогда. Всегда будет какой-нибудь чемпион. Будь то Чарльз Оливейра или Ислам, или другое имя после Ислама. Ислам не будет всю жизнь выступать. Он уйдет через несколько лет.
Это спорт высокого уровня. Я был чемпионом, сейчас другой чемпион, и это нормально. Ты никогда не будешь чемпионом семь-восемь лет. У тебя есть пара лет, твой прайм-тайм. Заканчивай и скажи: «Бай-бай». Ты можешь остаться, чтобы заработать деньги, но ты больше никогда не станешь чемпионом».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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