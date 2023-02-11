Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284

Сегодня, 14:35
Российский боец, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову перед стартом турнира UFC 284.
«Вперед, братья», — написал Нурмагомедов в соцсетях, а также опубликовал совместную фотографию с бойцами и тренером Хавьером Мендесом.
Турнир UFC 284 пройдет 12 февраля в Перте (Австралия). Тухугов проведет поединок против бразильца Элвиса Бреннера в предварительном карде.
Поединок Махачева с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона в легком весе станет главным событием UFC 284.