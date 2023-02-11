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Сегодня, 14:35

Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284

Иван Торопцев
Корреспондент
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Reuters
Хавьер Мендес, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов (слева направо).
Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова
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Российский боец, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову перед стартом турнира UFC 284.

«Вперед, братья», — написал Нурмагомедов в соцсетях, а также опубликовал совместную фотографию с бойцами и тренером Хавьером Мендесом.

Хавьер Мендес, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов (слева направо). Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова
Хавьер Мендес, Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов (слева направо).
Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Турнир UFC 284 пройдет 12 февраля в Перте (Австралия). Тухугов проведет поединок против бразильца Элвиса Бреннера в предварительном карде.

Поединок Махачева с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона в легком весе станет главным событием UFC 284.

Зубайра Тухугов
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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