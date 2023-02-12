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Сегодня, 12:14

Хабиб поздравил Махачева: «Просто лучший. Ты уже история, брат»

Хабиб поздравил Махачева с первой защитой титула
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил действующего чемпиона Ислама Махачева (24-1) с первой защитой титула.

«Просто лучший. Доказал это в упорном, конкурентном бою против лучшего действующего бойца планеты, — написал Нурмагомедов в соцсетях. —Всегда есть над чем работать. Но это история уже останется надолго в этом виде спорта.

Просто вспомните на своей памяти, кто возглавлял рейтинг лучшего бойца вне зависимости от весовой категория с Евразии за всю истории смешанных единоборств, было всего лишь пару бойцов и Ислам уже в этом списке Ты уже история, брат».

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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