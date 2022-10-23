Хабиб рассказал, как именно Махачев побьет Волкановски

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) уверен, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) сможет провести чемпиону UFC в полулегком весе Александру Волкановски (25-1) удушающий прием.

«Будет клинч. Ислам будет разбивать Волка коленями, заберет всю энергию, повалит его и задушит, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Так я себе представляю этот бой. Безусловно, Волкановски отлично боксирует, у него большой опыт. Сколько раз он защитил титул? Но в этом бою тайский клинч убьет его. Пусть готовится. Сколько у него времени на подготовку? Пять-шесть месяцев? Ислам делает это 20 лет. Пусть он готовится. Волкановски, мы тебя уважаем, но мы хотим занять твое место, брат».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.