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Сегодня, 13:43

Хабиб рассказал, как у него появилось прозвище «Орел»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что изначально хотел себе прозвище «Дагестанский орел».

«Когда я подписал контракт с UFC, я хотел, чтобы меня называли «Дагестанский орел», — сказал Нурмагомедов в подкасте Wahed. — Но UFC ответили, что это прозвище слишком длинное. В результате они решили оставить просто «Орел». Других «Орлов» в лиге не было, и я согласился».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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