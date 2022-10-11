Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:32

Хабиб рассказал, ради каких трех боев UFC он просыпался рано утром в 2022 году

Никита Горшенин
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «UFC Russia» рассказал, какие бои UFC в 2022 году привлекли его особое внимание.

Хабиб Нурмагомедов: «Я уже практически не просыпаюсь по утрам, не смотрю бои. На Камару Усмана проснулся, для меня этот бой был очень интересным. Просто сильно хотел, чтобы он побил рекорд Андерсона Сильвы, у меня было сильное желание. Сильно хотел, но получилось, как получилось. Практически не просыпаюсь по утрам на такие бои. Проснулся на Усмана, и если крайний раз смотреть, когда я проснулся... знаешь, какой бой был... По-моему, в этом году один или два раза было. Вспомни, какие интересные бои были?»

Ведущий: «Ну типа много, не знаю. Может, тяжи?»

Хабиб Нурмагомедов: «Они же не в этом году дрались, Нганну — Ган?»

Ведущий: «В этом».

Хабиб Нурмагомедов: «Значит, на этот бой я проснулся. И еще какой-то бой был. Петр Ян. Петр Ян — Стерлинг. Я не мог не проснуться на этот бой, мне это очень интересно было. Петр Ян — Стерлинг, Нганну — Ган и еще бой какой-то был... И знаешь, какой бы бой я точно не пропустил, проснулся бы? Гамрот — Царукян. На этот бой я точно проснулся бы. Я просто там присутствовал, мне довелось посмотреть это вживую. Адесанья — Перейра я проснусь, я так думаю, это очень интересно».

Ведущий: «Ну на Абу-Даби не надо просыпаться».

Хабиб Нурмагомедов: «Главное, чтобы наши там не уснули (смеется)».

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
1
0
Читайте также
«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В UFC предложили новый контракт 45-летнему Олейнику

Блогер Хасбик не будет секундантом в бою Махачева с Оливейрой