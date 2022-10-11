Хабиб Нурмагомедов: «Ислам должен пройти Оливейру катком»

Сегодня, 10:34
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) считает, что навыки Ислама Махачева (22-1) лучше навыков Чарльза Оливейра (33-8).
«Ислам сейчас на пике, — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC Russia. — Ему 30 лет, через неделю после боя будет 31, и это самое хорошее время для любого спортсмена, любого атлета. Это время, когда ты должен соединяться ментально и физически.
Сейчас у Ислама такой пик, и я считаю, что по всем навыкам Ислам лучше Оливейры. Конечно, есть определенные опасные моменты, над которыми мы работаем, где Исламу нужно опасаться, где Исламу нужно быть осторожным, но в общем Ислам должен его пройти катком. Это мое сугубо личное мнение".