Хабиб Нурмагомедов: «Ислам должен пройти Оливейру катком»

Хабиб считает, что навыки Махачева лучше, чем у Оливейры

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) считает, что навыки Ислама Махачева (22-1) лучше навыков Чарльза Оливейра (33-8).

«Ислам сейчас на пике, — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC Russia. — Ему 30 лет, через неделю после боя будет 31, и это самое хорошее время для любого спортсмена, любого атлета. Это время, когда ты должен соединяться ментально и физически.

Сейчас у Ислама такой пик, и я считаю, что по всем навыкам Ислам лучше Оливейры. Конечно, есть определенные опасные моменты, над которыми мы работаем, где Исламу нужно опасаться, где Исламу нужно быть осторожным, но в общем Ислам должен его пройти катком. Это мое сугубо личное мнение".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.