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Сегодня, 11:08

Хабиб встретился с легендой джиу-джитсу Ройсом Грейси

Давид Хачатрян
Ройс Грейси и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Член Зала славы UFC, представитель клана Грейси и боец, совершивший революцию в смешанных единоборствах, чьи результаты способствовали продвижению грэпплинга в ММА, встретился на турнире Rizin FFRizin 40: Bellator MMA vs. Rizin в Японии с экс-чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Вместе с легендой Хабибом Нурмагомедовым», — прокомментировал фотографию Грейси, на что Нурмагомедов ответил: «Вы его помните по кассетам ))) Та самая легенда Грейси».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
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Бойцы Bellator победили бойцов Rizin на совместном турнире