Хабибуллин: «Личного мнения у меня нет, что я кому-то проиграл»

Российский боец Глеб Хабибуллин рассказал о единственном в карьере поражении от казахстанца Сабита Жусупова.

«Уже говорил, что личного мнения у меня нет, что я кому-то проиграл. Вничью точно там отбился. Сабит Жусупов — хороший парень, мы всегда общаемся при встрече по-дружески. Вражды у нас никогда не было, но нет и чувства, что проиграл ему. Но так как турнир был в Казахстане, а он местный боец, который тогда заявлял о своих титульных амбициях, ему обеспечили продвижение. Так как я был в гостях, нужно было выигрывать за явным преимуществом, либо досрочно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Хабибулина.

30-летний россиянин за карьеру одержал семь побед и потерпел одно поражение. Два его поединка завершились ничьими.