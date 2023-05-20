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Сегодня, 02:58

Хабибуллин: «Наша школа ММА догоняющая, так как все топы ездят по сборам в Америку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион Fight Nights и дебютант лиги АСА Глеб Хабибуллин сравнил российскую школу ММА с американской.

«Наша школа, откровенно говоря, догоняющая, так как все топы ездят по сборам в Америку. Тот же Сергей Павлович, Вадим Немков перед последним боем и многие другие бойцы проводят лагеря там или в Таиланде. Но я думаю, что мы уже не так сильно отстаем и наша методика тренировок показывает себя хорошо. Допустим, если взять Магомеда Анкалаева, он всегда готовится в Дагестане и очень хорошо себя проявляет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Хабибуллина.

30-летний россиянин за карьеру одержал семь побед и потерпел одно поражение. Два его поединка завершились ничьими.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khabibullin-rossiiskaya-shkola-mma-dogonyayushaya-vse-topy-edut-trenirovatsya-v-ssha-252363/
ММА
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