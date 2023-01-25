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Сегодня, 12:46

Хабилов: «Для Махачева повалить Волкановски будет несложно. Маленьких бросить легче»

Давид Хачатрян
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36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) рассказал о преимуществах действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) над чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1). Об этом Хабилов сказал в интервью «СЭ».

— Чего ждешь от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски?

— Когда я был в Абу-Даби, то видел, как Волкановски придерживал вес. Он готов был согнать сразу. В общем, маленький он был. И ростом маленький, и весом. Будет огромная разница в габаритах. Это раз. У Ислама хорошая борьба. Это два. Если он [Махачев] его повалит, то [Волкановски] не встанет из-под него. Это три. Единственное, в ударке Волкановски неплохой. Но его борьбу с борьбой Ислама я не сравню.

— То, что у Волкановски маленький рост, это прямо минус? Или, наоборот, может быть, он будет маленький, приземистый, более неудобный?

— Это минус [для Волкановски]. Для Ислама сложности не будет, чтобы повалить его. Маленьких бывает легче поднять и бросить. У кого рост есть — вот тех сложно бывает повалить. Плюс его на дистанции можно держать руками, ногами, не подпускать к себе.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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Хабилов: «Между Хабибом и Амосовым есть большая разница»