Хачатрян — о поединке с Тарасовым: «Хочу все раунды прочувствовать»

Чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян считает, что их поединок с бойцом поп-ММА Артемом Тарасовым не закончится нокаутом, а будет продолжаться все раунды.

«Хочу все раунды, дистанцию прочувствовать. Как он? Так, нормально. Не так, как я. Бои его не смотрел, фишки его не знаю», — цитирует РЕН ТВ Хачатряна.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляции андеркадра будут доступны в группе РЕН ТВ в «ВК Видео».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.