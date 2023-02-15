0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:32

Хачатрян — о поединке с Тарасовым: «Хочу все раунды прочувствовать»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян считает, что их поединок с бойцом поп-ММА Артемом Тарасовым не закончится нокаутом, а будет продолжаться все раунды.

«Хочу все раунды, дистанцию прочувствовать. Как он? Так, нормально. Не так, как я. Бои его не смотрел, фишки его не знаю», — цитирует РЕН ТВ Хачатряна.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляции андеркадра будут доступны в группе РЕН ТВ в «ВК Видео».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: РЕН ТВ
Артем Тарасов
ММА
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романкевич о поединке с Кавалари: «Получится кровавый бой»