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Сегодня, 18:31

Хамзат Чимаев и Хабиб Нурмагомедов вместе пообедали

Никита Горшенин
Корреспондент
Хамзат Чимаев пообедал с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.
Фото Соцсети

В соцсетях появилось совместное фото Хамзата Чимаева и Хабиба Нурмагомедова. Бойцы обедают за одним столом в окружении других членов дагестанской команды.

Сегодня также появилось фото, на котором Чимаев и брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов обнимаются. Вчера они сцепились во время турнира UFC 280, Хамзат толкнул Нурмагомедова в грудь, но сегодня, согласно посту в соцсетях Рамзана Кадырова, бойцы помирились.

Также некоторое время назад Хабиб говорил о том, что Чимаеву не хватает в команде мусульман, а швед весной этого года и вовсе заявлял о том, что «если надо, мы и его [Хабиба] порвем».

Турнир UFC 280 прошел в Абу-Даби 22 октября. В главном событии вечера Ислам Махачев задушил Чарльза Оливейру во 2-м раунде.

Петр Ян, Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов, потасовка Абубакара Нурмагомедова и&nbsp;Хамзата Чимаева. Махачев забрал пояс, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба победил и повздорил с Чимаевым: события UFC 280

Хабиб Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
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Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились после драки на турнире UFC 280