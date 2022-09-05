Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

5 сентября, 18:30

Хамзат Чимаев: «Может, переведу Диаса и дам ему 100 пощечин, поставлю рекорд»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев в интервью ESPN рассказал, какой будет его реакция, если Нейт Диас в бою даст ему фирменную пощечину.

— Что если в первые 30 секунд боя Нейт даст вам пощечину?

— Я дам в ответ. Это бой, все может случиться. Может, я поставлю рекорд по пощечинам, переведу его, повяжу руку, и пощечина, пощечина, пощечина. Сто пощечин за минуту (смеется).

Поединок Чимаева и Диаса станет главным событием вечера на UFC 279 в Лас-Вегасе. Турнир пройдет в ночь на 11 сентября.

Нейт Диас
Хамзат Чимаев
1
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Штырков снялся с боя против Немкова по состоянию здоровья

Хамзат Чимаев: «Я никогда не проигрывал в уличных драках»