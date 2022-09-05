5 сентября, 19:15
Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев в интервью ESPN рассказал, как справляется со славой.
— Как вы справляетесь со славой?
— Люди сходят с ума, иногда это тяжело. Просыпаешься утром, идешь за кофе, как нормальный человек, и кто-то орет: «Эй, круши всех! Убей всех!». Брат, 7 утра только, я готовлюсь к тренировке. Но люди любят меня, а я люблю их.
— Конор Макгрегор никуда не может выйти без охраны. Вы, смотря на такое, не думаете: «И такая жизнь меня ждет?»
— Мне не нужны охранники, брат. Я сам справлюсь со всем, мне не нужны охранники. Я хочу жить как нормальный человек, если у меня будут дети, отвести их в школу. Просто хочу жить как нормальный человек, быть счастливым. Добывать для семьи немного еды, тренировать, делать что-то интересное.
В ночь на 11 сентября Чимаев подерется с Нейтом Диасом на UFC 279 в Лас-Вегасе.