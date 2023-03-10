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Сегодня, 16:55

Хамзат Чимаев рассказал, что для него значит патриотизм

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что для него значит патриотизм.

«Очень хороший вопрос, — сказал Чимаев на встрече со студентами и детьми-сиротами в Чеченском государственном университете. — Я близко знаком с братом из Дагестана — Магомедом Мокавевым. Он тоже в UFC выступает. Там был с одним человеком... Я его имя не помню, но он политиком работает. Он на одном телевидении сказал, что выступал бы под российским флагом. Это не значит, что мы не выступаем под российским или чеченским флагом, и забываем свои корни».

«Для меня патриотизм — это не забывать, откуда ты родом, и свои адаты (обычаи — Прим. «СЭ») и законы, — продолжил он. — Для меня, где бы я ни был, хоть на краю света, в Америке, Швеции, я остаюсь чеченцем. Так же как и Мокаев, который остается дагестанцем и не забывает ничего. Он в Англии живет и в Америке бывает. Не думаю, что есть смысл критиковать нас за такие вещи. Надо быть умным и разумным. Сейчас в мире всякие вещи происходят. Трогать спортсменов, вмешивать их в политику — это неправильно».

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений. Боец выступает в сильнейшей лиге мира UFC.

Хамзат Чимаев
UFC
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