Хамзат Чимаев: «Шавкат Рахмонов — нормальный парень, плохих вещей не говорит»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) рассказал о потенциальном поединке с Шавкатом Рахмоновым (17-0).

«Сейчас модно стало говорить, когда кого-то из СНГ подписывают, что ему надо с Хамзатом подраться, он его сломает. Пусть подерется и сломает, попробует. Пока что у меня 12-0. Меня с Шавкатом сравнивают. Никто не знает, кто кого выиграет, пока в клетку не зайдем. Казахи — наши братья, чеченцы — хорошие парни, а в интернете всякое дурацкое пишут. Не надо такого. Если встретимся, выиграет сильнейший. Шавкат, вроде, нормальный парень, плохих вещей не говорит», — сказал Чимаев в интервью «Обзор Press».

Чимаев и Пауло Коста (14-2) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.