Хамзат Чимаев: «Коста — обычный боец, который слишком много болтает»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) уверен, что без проблем победит бразильца Пауло Косту (14-2).

«Это потрясающее чувство — зарабатывать деньги за то, что ты кого-то размазал, — сказал Чимаев UFC. — Я счастлив, что вернулся. Мои братья меня очень поддерживают. Я хочу показать свою любовь фанатам и подраться. В Абу-Даби другая энергетика, там меня очень любят.?

Этот парень [Коста] — обычный боец, ничего особенного, который слишком много болтает. Мой последний соперник тоже много говорил, но когда они выходят в клетку, то начинают паниковать. Я довожу их до слез. Я не думаю, что этот парень слишком большой, нет проблем, до этого я всех громил".

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Изначально Коста должен был подраться с Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291.



