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Сегодня, 14:59

Хамзин заявил, что ни на один бой в UFC Ян не вышел здоровым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец RCC Ильяс Хамзин рассказал о состоянии здоровья Петра Яна после поражения от Мераба Двалишвили в турнире UFC Fight Night 221.

«Все нормально. Человек просто набрал болячек, много травм. Он ни на один бой в UFC не вышел здоровым. Это не отговорки или еще что-то. Не «форточки», так сказать. Человек набрал очень много болячек, которые надо залечить. Дошло до того, что рука онемела, поднять не мог, не мог бутылку держать. Петя ни с одного ответственного поединка не снимался, всегда дрался, хотя нужно было сниматься. С такими-то болячками. Он всего нанес три удара правой рукой за 25 минут», — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ян в настоящее время идет на серии из трех поражений подряд. В своем последнем поединке, состоявшемся в марте 2023 года в турнире UFC Fight Night 221, Петр проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На его счету 16 побед и 5 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khamzin-ni-na-odin-boi-v-ufc-yan-ne-vyshel-zdorovym-v-poedinke-s-dvalishvili-u-nego-onemela-ruka-249654/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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