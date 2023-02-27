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Сегодня, 16:33

Ханов заявил, что Федор Емельяненко всегда вызывал у него уважение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов назвал российского бойца Федора Емельяненко эталоном атлета в плане поведения.

«Кумиров у меня нет. Никогда не старался быть на кого-то похожим. У меня всегда вызывал уважение Емельяненко. На мой взгляд, Федор — эталон в плане поведения. Но есть и другие примеры. Например, Майк Тайсон всегда был хулиганом, славился буйным нравом, но при этом я ему симпатизировал», — приводит слова Ханова RT.

5 февраля в Лос-Анджелесе на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру, после чего объявил о завершении карьеры.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1116546-hanov-uvazhenie-fyodor-emelyanenko
Федор Емельяненко
ММА
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