Ханов заявил, что Федор Емельяненко всегда вызывал у него уважение

Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов назвал российского бойца Федора Емельяненко эталоном атлета в плане поведения.

«Кумиров у меня нет. Никогда не старался быть на кого-то похожим. У меня всегда вызывал уважение Емельяненко. На мой взгляд, Федор — эталон в плане поведения. Но есть и другие примеры. Например, Майк Тайсон всегда был хулиганом, славился буйным нравом, но при этом я ему симпатизировал», — приводит слова Ханова RT.

5 февраля в Лос-Анджелесе на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру, после чего объявил о завершении карьеры.