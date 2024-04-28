Hardcore FC: Хейбати проиграл Калмыкову дисквалификацией и другие поединки турнира

Сегодня, 02:09
27 апреля в Москве прошел турнир Hardcore FC.
В главном поединке вечера Мохаммед Хейбати проиграл Мухамеду Калмыкову дисквалификацией за попытку пнуть соперника.
Результаты главных боев турнира:
Мохаммед Хейбати — Мухамед Калмыков: поражение Хейбати дисквалификацией;
Виталий Ананин — Даниил Бридов: победа Ананина нокаутом в первом раунде;
Тимур Мусаев — Шамиль Джахбаров: победа Мусаева единогласным решением судей;
Ильнар Ишимбаев — Суламбек Шахгириев: ничья;
Александр Хоронженко — Артем Кузьмин: победа Хоронженко единогласным решением судей.