Лига Hardcore пожизненно отстранила иранца Хейбати за удар ринг-герл

Лига Hardcore пожизненно отстранила иранского бойца ММА Али Хейбати за удар ринг-герл перед началом боя против россиянина Аркадия Осипяна, сообщает пресс-служба лиги.

Хейбати пнул ринг-герл, когда та выносила табличку с номером раунда. Позже он извинился перед девушкой, объяснив свои действия проявлением эмоций и нервами.

До этого промоушен объявил, что лишил Хейбати гонорара за бой. Все деньги передадут пострадавшей ринг-герл.

Поединок прошел 19 апреля. Хейбати проиграл Осипяну техническим нокаутом в первом раунде.