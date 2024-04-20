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Сегодня, 16:01

Лига Hardcore пожизненно отстранила иранца Хейбати за удар ринг-герл

Алина Савинова
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Лига Hardcore пожизненно отстранила иранского бойца ММА Али Хейбати за удар ринг-герл перед началом боя против россиянина Аркадия Осипяна, сообщает пресс-служба лиги.

Хейбати пнул ринг-герл, когда та выносила табличку с номером раунда. Позже он извинился перед девушкой, объяснив свои действия проявлением эмоций и нервами.

До этого промоушен объявил, что лишил Хейбати гонорара за бой. Все деньги передадут пострадавшей ринг-герл.

Поединок прошел 19 апреля. Хейбати проиграл Осипяну техническим нокаутом в первом раунде.

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